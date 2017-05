Sporting quer vencer pela maior diferença na primeira mão da final da Taça Challenge

Lusa 19 Mai, 2017, 16:11 / atualizado em 19 Mai, 2017, 16:11 | Outras Modalidades

"Vamos defrontar uma equipa agressiva e que costuma ser muito forte nos jogos em casa. E não podemos ir na conversa do treinador adversário, que afirmou que o Sporting era favorito e que este duelo era uma espécie da David contra Golias. Isso não corresponde à realidade", disse hoje o treinador 'leonino', em conferência de imprensa realizada em Alvalade.



Registe-se que o Sporting ainda não sofreu qualquer derrota nesta competição e que, nas meias-finais, eliminou a equipa holandesa do Hurry-Up.



"Vai ser um duelo difícil. Para os vencermos, teremos de apresentar uma boa defesa e sair com rapidez para o contra-ataque", sublinhou Hugo Canela, que não pode contar com o ponta-esquerda Pedro Solha, jogador que foi recentemente operado ao tendão de Aquiles e vai estar parado cerca de seis meses.



O treinador do Sporting frisou que a equipa está "altamente motivada", apesar do calendário sobrecarregado no mês de maio, no qual os 'leões' já cumpriram seis jogos.



"Temos de vencer em Almada pela maior diferença possível. É que na Roménia espera-nos certamente, um ambiente difícil", adiantou ainda o técnico 'verde e branco'.



O capitão Bosko Bjelanovic está em sintonia com a análise do seu treinador. "Favoritos ou não, teremos de ganhar o jogo da primeira mão. Não podemos esperar facilidades", disse o lateral-esquerdo sportinguista.



Bjelanovic espera ter a mesma alegria do que há sete anos, em 2009/10, quando o Sporting conquistou a sua primeira Taça Challenge, após bater na final a equipa polaca do MMTS Kwidzyn.



O andebolista naturalizado português foi um dos três elementos do atual plantel que venceu a Challenge em 2009/10, a par dos pontas Pedro Solha e Pedro Portela.



"Teremos de entrar fortes na partida e tentar garantir uma vantagem confortável", concluiu Bosko Bjelanovic.



Registe-se que o Sporting defronta o Potaissa Turda já no domingo, pelas 17:00, em Almada. A segunda mão desta final da Taça Challenge está agendada para o próximo dia 27.