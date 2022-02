Sporting recebe os melhores clubes europeus de corta-mato

A competição não se realizou em 2020 e 2021, devido à pandemia de covid-19, pelo que os campeões em título ainda são os da edição de 2019, disputada nas Açoteias e que consagrou o Sporting, em femininos, e o Bikila, de Espanha, em masculinos.Depois do terceiro lugar na prova masculina, este ano os "leões" apostam forte para o duplo título e contrataram especialmente para a competição dois quenianos de excelente nível, Fancy Cherono e Vincent Kipsang Rono.





Mulheres leoninas defendem título







Campeã individual há três anos nas Açoteias, Fancy Cherono (campeã africana júnior e que vale 9.27,30 minutos nos 3.000 metros obstáculos) lidera o coletivo verde e branco na defesa do título conseguido há frente do Bilbao Santutxo, de Espanha, e do Podlasie, da Polónia.Sara Catarina Ribeiro, Sara Moreira, Jessica Augusto e Carla Salomé Rocha integraram a equipa nas Açoteias e continuam na formação para a difícil pista de crosse do Jamor, agora completada com a muito talentosa estreante Lia Lemos.Uma das novidades para este ano, a nível organizativo, era a possibilidade de competirem dois clubes por país, mas Portugal não se fará representar em femininos por mais ninguém além das sportinguistas.Estarão em ação 20 equipas de 15 países, com a Espanha a trazer de novo o Bilbao Santutxo e o Playas de Castellon.





Homens com concorrência forte







Em masculinos, o Sporting tem como primeira figura o queniano Vincent Kipsang Rono, sétimo no Mundial de 2017 e com 2:07,10 à maratona, em Roterdão2019, mas aqui a concorrência é muito forte.Terceiros em 2019, atrás do Atletismo Bikila e do Casone Noceto, de Itália, os "leões" apostam numa equipa homogénea, em que estão Rui Teixeira, Miguel Marques, Ruben Amaral, Miguel Borges e Rui Pinto.A segunda formação lusa é o Benfica, com Samuel Barata, Duarte Cunha, Alexandre Figueiredo, Duarte Gomes, André Pereira e João Baioa.A formação turca do Ankara SC, com dois quenianos naturalizados (Polat Kemboi Arikan e Kaan Kigen Ozbilen), parte como favorita, mas os italianos do Casone Noceto têm o ugandês Jacob Kiplimo, bronze nos 10.000 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e campeão mundial de meia-maratona, além de recordista mundial na 'Meia' de Lisboa, em novembro passado, com 57.31 minutos.Kiplimo, primeiro na edição de 2019, foi de longe o melhor elemento do Casone Noceto, só que o Bikila, agora com Ayad Lamdassen e Ibrahim Chakir, foi mais regular.Estão inscritas 31 equipas de 20 países nos seniores masculinos, incluindo Sporting e Benfica por Portugal.