Sporting recebe Sporting de Braga na primeira jornada da Liga de futsal 2023/24

O sorteio da primeira fase da Liga 2023/24 de futsal, realizado na cidade do Futebol, ditou que o campeão Sporting recebe o Sporting de Braga na primeira jornada, enquanto o Benfica defronta o Eléctrico no pavilhão da Luz.

Os embates que oporão os dois principais candidatos ao título, Sporting e Benfica, estão marcados para a 4.ª jornada, no pavilhão da Luz, e para a 15.ª, no pavilhão João Rocha.



A primeira jornada do campeonato está marcada para o fim de semana de 09 de setembro e dos 12 clubes que participam na primeira fase só os primeiros oito se apuram para a segunda fase, em sistema de ‘play-off’, garantindo desde logo a permanência na prova, mas os dois últimos (11.º e 12.º) descem ao Campeonato Nacional da II Divisão da época desportiva seguinte.



As doze equipas que vão disputar a Liga são o Torreense, o Caxinas, o Ferreira Zêzere, o Benfica, os Leões de Porto Salvo, o Sporting, o Fundão, o Candoso, o Sporting de Braga, o Belenenses, o Elétrico e o Quinta dos Lombos.