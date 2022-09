Sporting renova título na Supertaça

Depois de no ano passado terem vencido a prova pela primeira vez, os 'leões' voltaram a erguer o troféu, num encontro em que chegaram ao intervalo com uma vantagem de 48-37.



Apesar de não vencer a Supertaça desde 2016/17, o Benfica lidera o historial de vencedores da prova, com 14 cetros, mais seis do que a Ovarense.