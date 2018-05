Sporting revalida título europeu feminino de atletismo

Lusa Comentários 27 Mai, 2018, 17:47 / atualizado em 27 Mai, 2018, 18:11 | Outras Modalidades

As `leoas` concluíram as 20 provas do programa com 166 pontos, contra 164 das turcas do Enka, numa competição decida no derradeiro evento, os 4x400 metros, que o Sporting arrebatou, em 3.32,62 minutos, com a formação da Turquia no terceiro posto.

Além desta prova, as `verde e brancas` ganharam os 800 metros, por Noelie Yarigo (2.04.65 minutos), o disco, por Irina Rodriguez (57,59 metros), o comprimento, por Evelise Veiga (6,54 metros) e os 100 metros barreiras, por Olimpia Barbosa (13,74).

Destaque, sobretudo, para Evelise Veiga, que bateu o recorde nacional de sub-23 do comprimento e passou a ser a segunda portuguesa de todos os tempos, apenas atrás de Naide Gomes (7,12, a 29 de julho de 2008, no Mónaco).

Nas outros provas do dia, Lorène Bazolo foi segunda nos 200 metros (23,47 segundos), Sílvia Cruz terceira no dardo (47,31 metros) e Sara Catarina Ribeiro terceira nos 3.000 metros (9.22,22 minutos).

O terceiro lugar da prova foi ocupada pelas espanholas do Valência Esports, com 160 pontos.