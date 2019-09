Sporting sofre primeira derrota na `Champions` de andebol

Lusa Comentários 26 Set, 2019, 21:28 | Outras Modalidades

Depois dos triunfos sobre Eurofarm Rabotnik (30-29) e Tatran Presov (32-24), os `leões` não conseguiram manter o arranque totalmente vitorioso, mas continuam na luta pelo apuramento para a próxima fase.

O Sporting, que chegou ao intervalo em desvantagem por 13-10, esteve a perder pela margem mínima durante a segunda parte (14-13 e 17-16), mas nunca conseguiu consumar a reviravolta no marcador.

Do lado do emblema de Alvalade, de nada valeram os quatro golos obtidos por Edmilson Araújo e Frankis Carol, que foram as principais figuras da equipa portuguesa, enquanto o sueco Jonathan Edvardsson foi o melhor marcador do jogo, com seis.

O Sporting segue no terceiro posto do grupo C, com quatro pontos, em igualdade com o CD Bidasoa Irun, que ainda não atuou nesta jornada. Na próxima ronda, em 12 de outubro, os `leões` recebem a equipa espanhola.

O IK Savehof lidera o grupo isolado, com seis pontos, mas ainda pode terminar a ronda em igualdade com o CD Bidasoa Irun.