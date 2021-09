Sporting superior bate Águas Santas e garante final da Supertaça de andebol

Na abertura da temporada nacional de andebol, os sportinguistas, vice-campeões na temporada passada e com três supertaças no palmarés, superaram a equipa nortenha e apuraram-se para a final, aguardando agora o vencedor do jogo entre FC Porto e Benfica, também disputado na Nazaré.



Os primeiros 20 minutos tiveram uma intensidade alta, com a formação da Maia a equilibrar nos primeiros 10, graças a boas execuções através dos seus pontas ou em penetrações pela zona central.



André Sousa, com quatro golos, e Fábio Teixeira (3) estiveram em maior destaque, a par dos guarda-redes Campos e Alexandre Magalhães, que com defesas em livres de sete metros mantiveram a sua equipa a discutir o resultado.



Mas os 'leões', reforçados e agora orientados por Ricardo Costa, aceleraram e, entre os 10 e os 20 minutos, estiveram em alta rotação, o que permitiu construir uma vantagem decisiva que rondou os quatro e cinco golos até ao fim.



Os ataques rápidos, mas também a capacidade de jogar com o pivô e os remates de meia distância fizeram a diferença, bem como a disponibilidade física. Pasarin e Gassama, com três golos cada, evidenciaram-se na primeira parte.



O Águas Santas, também com um novo técnico, Ricardo Moreira, e que arrancou a época mais cedo devido às partidas da Liga Europeia de andebol, continuou a sentir dificuldades para ultrapassar o bloco defensivo contrário mas aumentou a eficácia das interceções que permitiram muitas transições e golos, mas nunca uma diferença menor que três golos.



André Sousa destacou-se com sete golos e João Gomes terminou em alta o encontro a chegar aos cinco na sua conta.



Do outro lado, coube aos 'leões' gerirem o resultado e chegar a golos de belo efeito em jogadas coletivas. Individualmente, os reforços Mamadou Gassama, espanhol ex-Granollers, e Francisco Costa, jovem de 16 anos ex-FC Porto, estiveram em evidência com oito golos cada.







Jogo no Pavilhão Municipal da Nazaré.



Sporting -- Águas Santas, 35-30.



Ao intervalo: 16-12.







Sob a arbitragem de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (35): Manuel Gaspar, Natan Diaz (2), Jonas Tidemand (1), Salvador (4), Mamadou Gassama (8), Jens Schongarth (2) e Josep Ortiz (2). Jogaram ainda: Matevz Skok, Edmilson Araújo (2), Francisco Costa (8), André José, Carlos Pasarin (4), Arsenashvili Erekle, Francisco Tavares (2), Duarte Seixas e Yassine Belkaied.



Treinador: Ricardo Costa.



- Água Santas (30): António Campos, Miguel Batista, Francisco Fontes (3), André Sousa (7), Rúben Ribeiro (3), Fábio Teixeira (3) e Miguel Pinto (3). Jogaram ainda: Vasco Santos, Ricardo Mourão (1), Pedro Marques (4), José Barbosa, Miguel Neves (1), Alexandre Magalhães, Carlos Santos, Francisco Coelho, João Gomes (5) e Miguel Batista.



Treinador: Ricardo Moreira.







Marcha do marcador: 4-4 (05 minutos), 6-6 (10), 11-7 (15), 13-9 (20), 14-10 (25), 16-12 (Intervalo), 20-14 (35), 23-18 (40), 27-23 (45), 29-25 (50), 31-26 (55) e 35-30 (resultado final).



Assistência: Cerca de 350 espetadores.