Sporting termina Campeonatos de Portugal com mais de metade das medalhas de ouro

Depois de terem vencido 11 dos 20 ouros disponíveis na sessão de sábado, os 'leões' somaram mais 12 títulos no segundo dia, nove dos quais no setor feminino.



Numa das mais aguardadas provas do fim de semana, Patrícia Mamona conquistou pela 11.ª vez o ouro no triplo salto, com uma marca de 14,40 metros, seguida da colega do Sporting Eveline Veiga (14,24), que no sábado se tinha sagrado campeã no salto em comprimento.



No peso, Jessica Inchude (Sporting) conseguiu um novo recorde dos campeonatos, com 17,35 metros, e somou o terceiro título consecutivo, numa prova ter sido ganha pela camaronesa Auriol Dongmo (17,90).



Depois da vitória nos 100 metros no sábado, Lorene Bazolo (Sporting) venceu também sem surpresa nos 200 metros, com 23,63 segundos, com Vera Barbosa, após um ano de ausência para ser mãe, a vencer os 400 metros barreiras, com 56,82 segundos.



Numa prova atípica, Marta Onofre conquistou o ouro na vara, com 4,31 metros. Marta Onofre e Leonor Tavares, ambas do Sporting, começaram o concurso apenas aos 4,00 metros, mas Leonor Tavares falhou as três tentativas e terminou sem qualquer marca.



Títulos para a equipa feminina do Sporting ainda no dardo, por Cláudia Ferreira (49,77 metros), nos 5.000 metros, por Susana Godinho (16.41,20 minutos), nos 100 metros barreiras, por Olímpia Barbosa (13,53 metros), e na estafeta 4x400 (3.54,77 minutos).



O Sporting apenas falhou o título feminino nos 800 metros, nos quais saiu vencedora Patrícia Silva (Benfica), filha do antigo atleta Rui Silva, que venceu em 2.07,42 minutos.



No setor masculino, a principal marca surgiu no salto em altura, no qual Paulo Conceição (Benfica) conseguiu um novo recorde dos campeonatos, com 2,20 metros, somando o sexto título nos últimos sete anos.



A grande surpresa do dia surgiu nos 200 metros, onde Miguel Alves (Juventude Ilha Verde) venceu, em 21,17 segundos, mesmo sem estar a correr na série mais forte.



Ivo Tavares (Benfica) teve de esperar pelo último salto (7,58 metros) para revalidar o título no comprimento, ao contrário de Dujose Lima (Sporting), que à primeira tentativa fez 56,27 metros, marca de lhe deu o ouro no disco.



Numa prova ganha pelo queniano Davis Kiplangat (13.28,38 minutos), Hélio Gomes (Sporting) sagrou-se campeão dos 5.000 metros, em 13.44,15, com o bicampeão Samuel Barata a ficar com a prata (14.06,16).



Também em provas ganhas por atletas estrangeiros, Marco Ribeiro (Casa Benfica Faro) sagrou-se campeão dos 400 metros barreiras (52,50 segundos) e Rasul Dabó (Sporting) os 110 metros barreiras (13,98 segundos).



José Carlos Pinto (Benfica) conquistou os 800 metros, em 1.49,96 minutos, e António Vital Silva (Benfica) foi o mais forte do martelo, com 71,59 metros.



Tal como aconteceu no sábado, nos 4x100, a Casa do Benfica de Faro venceu a estafeta masculina do dia, ao triunfar em 3.20,08 minutos nos 4x400.



Lista de campeões do segundo dia:



- Femininos:



100 metros barreiras: Olímpia Barbosa (Sporting), 13,53 metros



200 metros: Lorene Bazolo (Sporting), 23,63 segundos



400 metros barreiras: Vera Barbosa (Sporting), 56,82 segundos



800 metros: Patrícia Silva (Benfica), 2.07,42 minutos



5.000 metros: Susana Godinho (Sporting), 16.41,20 minutos



4x400 metros: Sporting, 3.54,77 minutos



Triplo salto: Patrícia Mamona (Sporting), 14,40 metros



Peso: Jessica Inchude (Sporting), 17,35 metros



Vara: Marta Onofre (Sporting), 4,31 metros



Dardo: Cláudia Ferreira (Sporting), 49,77 metros



- Masculinos:



110 metros barreiras: Rasul Dabó (Sporting), 13,98 segundos



200 metros: Miguel Alves (Juventude Ilha Verde), 21,17 segundos



400 metros barreiras: Marco Ribeiro (Casa Benfica Faro), 52,50 segundos



800 metros: José Carlos Pinto (Benfica), 1.49,96 minutos



5.000 metros: Hélio Gomes (Sporting), 13.44,15 minutos



4x400 metros: Casa do Benfica de Faro, 3.20,08 minutos



Disco: Edujose Lima (Sporting), 56,27 metros



Martelo: António Vital Silva (Benfica), 71,59 metros



Altura: Paulo Conceição (Benfica), 2,20 metros



Comprimento: Ivo Tavares (Benfica), 7,58 metros