Sporting vence Belenenses e vai disputar Supertaça de andebol com o Benfica

Os ‘leões’ partiam como favoritos para este encontro frente aos ‘azuis’ e, apesar de algum equilíbrio durante a primeira parte, acabaram por alcançar uma vitória tranquila.



No primeiro tempo, o Sporting foi quase sempre melhor, mas o Belenenses, com grande eficácia no ataque, nunca deixou os ‘leões’ obterem uma grande vantagem no marcador e até conseguiram igualar o resultado antes do descanso.



Depois de o jogo a chegar ao intervalo empatado 16-16, o Sporting apareceu para a segunda parte mais forte e terá beneficiado da aparente quebra física dos jogadores do Belenenses.



Com ataques rápidos, jogadas combinadas e remates de meia distância, os ‘leões’ somaram golos e construíram uma vitória tranquila, com destaque para Francisco Costa, que chegou ao final da partida com sete tentos.



Já o Belenenses sentiu grandes dificuldades para ultrapassar o bloco defensivo ‘verde e branco’ e até esteve largos minutos sem conseguir concretizar os ataques em golo.



Edvaldo Ferreira, com nove golos, foi quem esteve em maior destaque na equipa do Restelo.



Com esta vitória, o Sporting marca encontro com o Benfica na final da Supertaça de andebol masculino, marcada para domingo, às 17:00, no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão, em Serpa.



Belenenses – Sporting, 24-38.



Ao intervalo: 16-16.



Sob a arbitragem de Ruben Maia e André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:



- Belenenses (24): Miguel Moreira, Nelson Pina (6), Christopher Selles, Gonçalo Nogueira (3), Tiago Pereira, Edvaldo Ferreira (9) e Bruno Moreira (2).



Jogaram ainda: Tiago Silva, Tomás Ferreira, Rui Barreto, Uros Markovic, Diogo Miranda, Gonçalo Soares, Diogo Domingos, Tiago Ferro (1), Pedro Santana (3).



Treinador: Carlos Jorge.



- Sporting (38): Manuel Gaspar, Francisco Tavares (2), Jonas Tidemand (1), Josep Ortiz (6), Francisco Costa (7), Salvador (4) e Natan Diaz (3).



Jogaram ainda: Edney Oliveira, Edmilson Araújo (1), Patryk Walczak (1), Carlos Pasarin (1), Mamadou Cissokho (6), Jens Schongarth (1), Etienne Mocquais (1), Leonel Maciel e Martim Costa (4).



Treinador: Ricardo Costa.



Marcha do marcador: 2-3 (05 minutos), 6-8 (10), 8-9 (15), 10-11 (20), 12-15 (25), 16-16 (Intervalo), 19-20 (35), 19-24 (40), 20-26 (45), 22-28 (50), 23-34 (55), 24-38 (60).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.