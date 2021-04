Sporting vence Benfica e conquista Supertaça de râguebi feminino

Três ensaios de Inês Marques (10, 41 e 65 minutos) e uma penalidade de Isabel Ozório (35) para o Sporting, contra apenas um toque de meta de Sofia Nobre (49), valeram às "leoas" o quarto troféu do seu historial, todos conquistados de forma consecutiva.



A Supertaça colocou frente a frente as campeãs nacionais (Sporting) e as finalistas vencidas da Taça de Portugal (Benfica) da época passada e foi disputada na variante de râguebi de 15 pela primeira vez desde 2012.



Tradicionalmente, a Supertaça abre a temporada de râguebi, mas a edição de 2020 foi disputada apenas agora, após o final do campeonato, devido às medidas de contenção da pandemia de covid-19 que vigoraram nos últimos meses.