Sporting vence dérbi e chega os `quartos` da Taça de Portugal de hóquei em patins

Se na época passada os 'encarnados' venceram com relativa tranquilidade nos quartos-de-final (4-1), esta temporada a formação de Alvalade estava determinada em 'vingar-se' neste duelos dos oitavos de final, em que o triunfo dos 'leões' nunca esteve verdadeiramente em causa.



Embora os comandados de Nuno Resende até tenham entrado mais dominantes, a verdade é que foi o Sporting a inaugurar o marcador, aos seis minutos, por intermédio de Toni Pérez, com um remate à meia volta.



O Benfica até teve, aos sete minutos, a oportunidade de igualar a contenda, quando foi assinalada grande penalidade depois de Matias Platero ter agarrado Nil Roca, contudo o 'enorme' Ângelo Girão defendeu o remate de Carlos Nicolía.



Os 'encarnados' acusaram o toque e o Sporting não se fez de rogado, começando a dominar as ações de jogo. Gonzalo Romero, aos 15 e de grande penalidade, fez o 2-0, para que João Souto, aos 18, levasse os 'leões' a vencer por 3-0 ao intervalo.



Cabia provar, na segunda parte, a Nuno Resende porque é que o Benfica lidera o campeonato nacional, com 48 pontos, mais sete que o Sporting, segundo posicionado.



Gonçalo Pinto, aos 30, recolocou os 'encarnados' na luta pelo encontro, na recarga depois de um primeiro remate de Carlos Nicolía.



Pablo Álvarez teve no 'stick' a possibilidade de fazer o 3-2, na cobrança do livre direto que castigava a 10.ª falta do Sporting, mas caprichosamente a bola 'passeou' em cima da linha de golo não tendo entrado na totalidade e ficando debaixo do corpo do guarda-redes Ângelo Girão.



Gerou-se uma alguma confusão entre os jogadores, o árbitro manteve a decisão (nas imagens televisivas percebe-se que a bola não entrou) e na sequência João Souto viu o cartão azul. O mesmo aconteceu pouco depois a Carlos Nicolía, curiosamente ao fazer falta sobre Souto.



Na cobrança do livre direto, Ferran Font também não conseguiu levar a melhor sobre o guarda-redes Pedro Henriques, que, aos 40 minutos, defendeu o remate pouco depois da linha de meio-campo de Gonzalo Romero, evitando aquele que seria o 4-1.



O 'cântaro' tantas vezes 'foi à fonte' que quebrou, e, aos 44 minutos, Gonzalo Romero 'matou' as aspirações do Benfica, que a dois minutos do final atingiu também a 10.ª falta, mas na tentativa de conversão Ferran Font permitiu a defesa de Pedro Henriques.



Em cima do apito final, João Almeida, de grande penalidade, selou o resultado favorável aos 'leões'.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting - Benfica, 5-1.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Toni Pérez, 06 minutos.



2-0, Gonzalo Romero, 15 (grande penalidade).



3-0, João Souto, 18.



3-1, Gonçalo Pinto, 30.



4-1, Gonzalo Romero, 44.



5-1, João Almeida, 50 (grande penalidade).







Sob a arbitragem de João Duarte e Miguel Guilherme, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Matias Platero, Toni Pérez, Henrique Magalhães e Gonzalo Romero. Jogaram ainda: João Almeida, Ferran Font e João Souto.



Treinador: Alejandro Domínguez.



- Benfica: Pedro Henriques, Lucas Ordoñez, Nil Roca, Roberto Benedetto e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda: Diogo Rafael, Carlos Nicolia e Pablo Alvarez.



Treinador: Nuno Resende.







Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.