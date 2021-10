Sporting vence Dobovec e passa em primeiro na `Champions` de futsal

Os campeões europeus já tinham assegurado, na quinta-feira, o apuramento para a ronda de elite, com a segunda vitória, mas ainda não tinham garantido matematicamente o estatuto de cabeça de série no sorteio da fase seguinte, na quarta-feira.



Ao contrário do Benfica, que venceu hoje o Lucenec, na Eslováquia, por 10-1, em encontro que serviu meramente para 'cumprir calendário', o Sporting precisava ainda, pelo menos, de um empate para assegurar o primeiro lugar.



O Sporting entrou no jogo a ganhar, com um golo logo aos 12 segundos, de Cavinato, que desviou ao primeiro poste um canto conquistado no primeiro momento de pressão dos 'leões', graças a um remate de longe do guarda-redes Guitta.



Erick quase ampliou aos cinco minutos, só que o desvio saiu por cima da trave da baliza deserta do Dobovec, mas os campeões europeus chegaram mesmo ao 2-0, aos sete, num lance onde Ruiz mostrou toda a sua qualidade técnica, ao tirar um adversário do caminho e desviar a bola à saída do guarda-redes.



Já depois de os 'verde e brancos' cometerem a quinta falta na primeira parte, a cerca de cinco minutos do intervalo, Cavinato 'bisou', após assistência de Merlim, que, com um passe em 'folha seca', fez a bola cair nas costas da defesa adversária.



O Dobovec entrou na segunda parte com mais intensidade, mas Guitta (23 minutos) mostrou, mais uma vez, que também faz a diferença fora dos postes e ampliou para 4-0, com um remate de longe, que mal teve tempo de festejar, uma vez que, no minuto seguinte, não conseguiu impedir Novak (24) de reduzir.



O golo sofrido não abalou a equipa de Alvalade, que continuou a mandar no jogo e repôs a vantagem por Waltinho (28 minutos), num lance de contra-ataque, antes de meter algum 'gelo' no encontro, que não impediu, no entanto, que Miguel Ângelo (36) fechasse as 'contas' no 6-1 final.







Jogo realizado no Sport Hall Podcetrtek, na Eslovénia.



Dobovec -- Sporting, 1-6.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Cavinato, 01 minutos.



0-2, Ruiz, 07.



0-3, Cavinato, 17.



0-4, Guitta, 23.



1-4, Novak, 24.



1-5, Waltinho, 28.



1-6, Miguel Ângelo, 36.







Equipas:



- Dobovec: Puskar, Ceh, Peric, Novak e Matosevic. Jogaram ainda Pecek, Mordej, Cujec, Turk, Knezevic, Duscak, Gorinsek, Cesarec e Kotnik.



Treinador: Kujtim Morina.



- Sporting: Guitta, Erick, João Matos, Cavinato e Merlim. Jogaram ainda Bernardo Paçó, Tiago Macedo, Tomás Paçó, Zicky, Pauleta, Waltinho, Ruiz e Miguel Ângelo.



Treinador: Nuno Dias.







Árbitros: Iurii Neverov (Rússia) e Ingus Puruns (Letónia)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ceh (12), Erick (16), Zicky (26) e Peric (28).