Sporting vence em casa do Kladno e está em vantagem na Taça Challenge de voleibol

Com uma vitória em que não cederam qualquer 'set', os 'leões' conquistaram uma vantagem confortável para a segunda mão, marcada para 11 de fevereiro no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Os 'verdes e brancos' estiveram quase sempre no controlo da partida, vencendo o primeiro 'set' por 27-25, no mais renhido dos três embates entre as duas equipas, com os checos a desperdiçarem a liderança confortável no final.



Seguiu-se um segundo 'set', vencido por 25-17, antes de novo triunfo por 25-23, num jogo que teve quase uma hora e meia e em Thiago Sens, dos lisboetas, o melhor marcador, com 14 pontos.