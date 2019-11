Sporting vence Eurofarm Rabotnik e mantém acesa a luta na `Champions` de andebol

O conjunto 'leonino' mantém-se na perseguição ao segundo lugar, que dá acesso à fase seguinte da competição, pertencente aos suecos do Savehof, com 10 pontos, mais um que o Sporting, mas o primeiro lugar ficou mais próximo, devido ao empate do líder espanhol Bidasoa Irun, com 12, com os eslovacos do TATRAN Presov (27-27).



Depois de 10 minutos iniciais com muito equilíbrio, o Sporting aproveitou alguma pontaria a mais dos macedónios, com duas tentativas de golo consecutivas negadas pelos postes, e partiu para uma vantagem confortável, chegando mesmo a duplicar os pontos do Eurofarm Rabotnik (16-8).



Durante um largo período de tempo, verificou-se uma grande apatia dos macedónios, que apontaram apenas dois golos durante 15 minutos e viam os 'leões' a dilatar o resultado, com poucas oportunidades desperdiçadas.



O Sporting, que na primeira jornada conseguiu uma vitória tangencial na Macedónia (30-29), acabou por aproveitar o fator casa a seu favor e, depois de conquistada a vantagem no resultado, ampliou, aos poucos, a diferença, chegando ao intervalo a vencer por 17-11.



Na segunda parte, os macedónios estiveram mais assertivos, e ainda esboçaram uma tímida reação, mas o conjunto de Thierry Anti, sobretudo nos últimos 10 minutos, 'carregou no acelerador' e chegou à vantagem final de 10 golos, que se cifrou em 36-26.



Carlos Ruesga e Tiago Rocha, com sete golos cada, foram os jogadores em maior evidência no lado sportinguista, com Lorvo Jotic e Vladislav Ostroushko, oito e sete golos cada, respetivamente, a serem as principais 'armas' do Eurofarm Rabotnik à baliza de Manuel Gaspar, que se apresentou, mais uma vez, em grande forma, com várias defesas importantes no decorrer da partida.







Jogo realizado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting -- Eurofarm Rabotnik, 36-26.



Ao intervalo: 17-11.







Sob a arbitragem dos alemães Fabian Baumgart e Sascha Wild, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (36): Manuel Gaspar, Carlos Ruesga (7), Frankis Carol (4), Arnaud Bingo, Valentin Ghinoea (4), Marko Vujin (4), Luís Frade (2), Pedro Valdéz (5), Gonçalo Vieira (1), Tiago Rocha (7), Francisco Tavares, Nemanja Mladenovic e Ivan Nikcevic (2).



Treinador: Thierry Anti.



- Eurofarm Rabotnik (26): Nikola Mitrevski, Bojan Madzovski (2), Mirko Radovic (2), Olexandr Shevelev, Lovro Jotic (8), Martin Velkovski (1), Vladislav Ostroushko (7), Goce Ojleski (1), Elmir Gradjan (3), Milan Djukic, Goran Kuzmanoski e Mihail Petrovski (2).



Treinador: Stevce Alusevski.







Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 6-6 (10), 9-6 (15), 12-8 (20), 16-8 (25), 17-11 (intervalo), 19-14 (35), 22-17 (40), 27-20 (45), 29-23 (50), 33-25 (55) e 36-26 (resultado final).



Assistência: 1.341 espetadores.