Sporting vence FC Porto e aproxima-se dos `dragões` na liderança da liga de andebol

Lusa Comentários 06 Mar, 2019, 22:19 | Outras Modalidades

Uma vitória no pavilhão João Rocha daria aos 'leões' a oportunidade de ficarem a um ponto da liderança, contudo, e após estarem a perder praticamente todo o desafio, conseguiram triunfar nos instantes finais, ocupando agora o segundo lugar, com 70, menos um que o 'rival' e menos um jogo.



Apesar do Sporting estar a viver um bom momento, depois de ter conseguido o apuramento histórico para os oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo a primeira equipa a portuguesa a chegar a essa fase da competição no atual formato, os bicampeões nacionais tiveram toda a primeira parte em desvantagem, perante o domínio inquestionável dos 'dragões'.



A eficácia no ataque e a boa organização do FC Porto na defesa traduziu o resultado ao intervalo, muito por culpa dos golos dos pontas Diogo Branquinho e António Areia, mas também pelo desgaste e pelos problemas que a primeira linha 'azul e branca', composta Rui Silva, Alexis Borges e Fábio Magalhães, causou à defensiva 'leonina'.



Ainda assim, a vantagem por três golos ao intervalo foi curta, uma vez que acabou por haver alguma quebra e consequente desperdício do FC Porto. O melhor elemento 'leonino', o romeno Valentin Ghionea, foi o que mais vezes (oito) agitou as redes dos 'dragões' e que mantinha a equipa na luta pelo resultado,



Nos últimos 15 minutos, o que parecia aparentemente controlado deixou de ser em pouco tempo, muito por culpa dos remates falhados na zona dos seis metros por parte dos visitantes, um momento que o Sporting aproveitou para empatar (21-21) e passar posteriormente a liderar o jogo até final.







Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting - FC Porto, 26-23.



Ao intervalo: 12-15.



Sob a arbitragem de Ramiro Silva e Mário Coutinho, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting: Skok, Nikcevic (2), Ghionea (8), Frankis Carol (5), Bosko, Edmilson (3) e Pedro Valdés (2). Jogaram ainda: Tiago Rocha, Luís Frade (3), Carlos Ruesga (2), Carlos Carneiro, Pedro Solha (1) e Schiuffa.



Treinador: Hugo Canela.



- FC Porto: Quintana, Mbengue (2), Rui Silva (1), Salina (1), Alexis Borges (1), António Areia (7) e Fábio Magalhães (3). Jogaram ainda: Thomas Bauer, Diogo Branquinho (4), Miguel Martins (3), Angel Hernandez e Miguel Alves (1).



Treinador: Magnus Andersson.







Marcha do marcador: 2-4 (05 minutos), 2-6 (10), 5-8 (15), 7-10 (20), 9-13 (25), 12-15 (intervalo),13-16 (35), 16-19 (40), 18-20 (45), 21-22 (50), 23-22 (55) e 26-23 (resultado final).



Assistência: 2602 espetadores.