Sporting vence FC Porto e está perto do título de andebol

Lusa Comentários 21 Abr, 2018, 21:45 / atualizado em 21 Abr, 2018, 21:46 | Outras Modalidades

Com este triunfo no Porto, o Sporting deu mais um importante passo para renovar o título de campeão, liderando a tabela classificativa, com 53 pontos, mais quatro do que o perseguidor Benfica, que apesar de ter ganho em Braga, frente ao ABC, não conseguiu reduzir a diferença.



Já o FC Porto desperdiçou a oportunidade de se aproximar à dupla da frente, ficando ainda mais longe do título, uma vez que segue no terceiro lugar da classificação, com 45 pontos.



Os 'dragões' até conseguiram impor algum equilíbrio na primeira parte do encontro e, embora estivessem quase sempre atrás no marcador, nunca deixaram que o Sporting conseguisse cavar um fosso significativo.



Os nortenhos, que estrearam como técnico principal Carlos Martingo, viviam muito da velocidade e eficácia do espanhol José Carillo, mas claudicavam defensivamente sempre que os visitantes apostavam em ataques prolongados, e normalmente com uma boa mobilidade na zona de remate.



O 14-14 que se registou ao intervalo acabava por se ajustar à maior qualidade de jogo do Sporting, mas também à perseverança da equipa 'azul e branca', que, para o segundo tempo, já não conseguiu manter tanta coesão.



Disso se aproveitaram os lisboetas, que, paulatinamente, foram descobrindo brechas na defensiva local, para aumentar a vantagem, e mesmo quando ficaram com dois elementos excluídos, simultaneamente, por dois minutos, não permitiram que o FC Porto aproveitasse a vantagem numérica para reequilibrar.



Claúdio Pedroso e Tiago Rocha, ambos com tentos decisivos no aumentar do fosso no marcador, acabaram por estar em destaque na equipa 'leonina', em que Frankis Carol, embora limitado fisicamente, também causou mossa no adversário.



Os portistas ainda tentaram minimizar os estragos na parte final da contenda, mas apesar de uma ligeira reação, já não tiveram tempo nem clarividência suficiente para impedir o desaire.







Jogo realizado no Pavilhão Dragão Caixa, em Lisboa.



FC Porto - Sporting: 27-30.



Ao intervalo: 14-14.



Sob arbitragem de Mário Coutinho e Ramiro Silva, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto: Alfredo Quintana (gr), Nikola Spelic (4), Angel Hernandez (5), Rui Silva (1), Daymaro Salina (1), José Carillo (8) e António Areia. Jogaram ainda: Victor Iturriza (2), Leandro Semedo, Yoel Morales, Miguel Martins (2), Hugo Laurentino (gr), Diogo Branquinho e Tito (4).



Treinador: Carlos Martingo.



- Sporting: Aljosa Cudic, Pedro Portela, Cláudio Pedroso (6), Frankis Carol (5), Tiago Rocha (5), Carlos Carneiro (4) e Felipe Borges (1). Jogaram ainda: Pedro Valdés (3), Michal Kopco, Bosko Bjelanovic, Pedro Solha (3), Francisco Tavares, Edmilson Araújo (2), Janko Bozovic (1) e Matevz Skok (gr)



Treinador: Carlos Resende.







Marcha do marcador: 5-5 (10 minutos), 9-11 (20), 14-14 (30), 20-21 (40), 23-26 (50) e 27-30 (final do jogo).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.