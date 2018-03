Sporting vence fora o Benfica e assume liderança isolada

RTP Comentários 30 Mar, 2018, 21:55 | Outras Modalidades

A equipa de Alvalade cedo chegou à liderança no marcador e, apesar de uma boa reação do Benfica na redução da desvantagem, os 'leões' impusera o seu domínio e acabaram por somar mais 5 golos no final.





Os 'leões' deram um passo importante para a revalidação do título, somam 44 pontos, mais 3 do que o FC Porto e mais 4 do que o Benfica.