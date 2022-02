Sporting vence húngaros e está perto dos "oitavos" da Liga Europeia de andebol

Os 'leões' até poderiam ter garantido hoje um lugar na fase seguinte, contudo os gregos do AEK de Atenas venceram os franceses do Nîmes, líderes do grupo, por 34-30, pelo que são agora 'obrigados' a ganhar pelo menos um dos dois próximos jogos.



Diante dos helénicos, na Grécia, em 01 de marco, ou em casa na receção aos gauleses, em 08.



Num início de jogo muito apático, foi valendo o 'leão' Natán Diaz para manter acordados os (poucos) espetadores presentes no Pavilhão João Rocha. Nesse capítulo os 13 húngaros até se faziam ouvir mais, até que um assistente de recinto desportivo lhes foi tirar a buzina.



No campo, os comandados de Ricardo Costa iam controlando o jogo, sempre na frente do marcador ainda que a diferença no marcador nunca tenha sido superior a três golos na segunda parte.



Aos forasteiros ia valendo a 'mão quente' de Zsolt Balogh, autor de sete dos 13 golos com que chegaram ao intervalo. Segundos antes do 'apito', o sportinguista André José lesionou-se no joelho esquerdo e saiu do campo apoiado nos ombros dos elementos equipa médica.



Com uma entrada a todos o gás, os vice-campeões portugueses, galvanizados por Carlos Ruesga, jogaram ao melhor nível tendo marcado seis golos em pouco mais de quatro minutos.



Aliás, os 'leões' manietaram por completo o adversário e mesmo rodando a equipa não baixaram a guarda.



Beneficiaram mesmo de um período de desespero do Tatabánya, que apostou erradamente num 7x0, altura em o Sporting foi avolumando o marcador para culminar com o golo de Martim Costa a selar o resultado, a 11 segundos do final.















Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting -- Grundfos Tatabanya, 34-26.



Ao intervalo: 15-13.







Sob a arbitragem dos polacos Bartosz Leszczynski e Marcin Piechota, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (34): Matevz Skok, Edmilson Araujo (2), Natán Diaz (4), Jonas Tideman (2), Mamadou Gassama (5), Jens Schöngarth (2) e Josep Ortiz (2). Jogaram ainda: Manuel Gaspar, Yassine Balkaied, Francisco Costa (6), André José, Carlos Ruesga (4), Salvador Salvador, Erekele Arsenashvili (2), Francisco Tavares (2) e Martim Costa (3).



Treinador: Ricardo Costa.







- Grundfos Tatabanya (26): Lazlo Bartucz, Bence Hornnyak (2), Darko Stojnic (3), Matias Gyori (2), Lukas Urban (1), Gabor Ancsin e David Fekete. Jogaram ainda: Piotr Wyszomirski, Atila Toth (1), Adam Juhasz (2), Stephan Sunajko (5), Zsolt Balogh (8), Bence Zdolik (2), Aliasksei Ushal, Viorel Fotache e Mark Bodor.



Treinador: Dragan Djukic.







Assistência: Cerca de 500 espetadores.