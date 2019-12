Sporting vence rival Benfica e lidera Liga de andebol

Com a vitória, a 15.ª em 16 rondas, registando apenas um empate com o FC Porto, o Sporting mantém a invencibilidade e soma 47 pontos, esperando o resultado dos ‘dragões’ (que jogam no reduto do lanterna-vermelha Vitória de Setúbal). Já o Benfica, mantém o terceiro posto, com 40.



O 9-9 registado ao fim de pouco mais de 20 minutos de encontro ditava equilíbrio entre ‘águias’ e ‘leões’, mas uma sucessão de passes falhados, bolas atiradas ao lado ou aos postes e defesas de Aljosa Cudic, que se apresentou a um grande nível, afetou negativamente o Benfica.



Com os adeptos sportinguistas a apoiarem constantemente o conjunto de Thierry Anti, a equipa da casa beneficiou da ineficácia ‘encarnada’ e ‘arrancou’ para uma vantagem confortável, consumada nos últimos sete minutos da primeira parte, nos quais apontou seis golos consecutivos, sem resposta, chegando ao intervalo a vencer 15-10.



No início do segundo tempo, os vice-campeões nacionais ainda dilataram para sete golos a vantagem (18-11), mas o Benfica ripostou e ainda diminuiu a diferença para quatro tentos, tendo sido o melhor que conseguiu numa tarde desinspirada, sobretudo a nível ofensivo.



O resultado foi construído inteiramente naqueles instantes finais da primeira parte, com o segundo tempo a registar um empate 11-11, embora o Sporting se tenha limitado a controlar a vantagem, que nunca foi posta em causa pelo conjunto da Luz.



O sportinguista Frankis Carol, com sete golos, foi o melhor marcador da partida, seguido pelo colega de equipa Valentin Ghionea e pelo benfiquista Petar Djordjic, com seis tentos.



Jogo realizado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 26-21.



Ao intervalo: 15-10.



Sob a arbitragem de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting: Aljosa Cudic, Valentin Ghionea (6), Marko Vujin (3), Carlos Ruesga (3), Frankis Carol (7), Arnaud Bingo (4) e Luís Frade (2). Jogaram ainda Pedro Valdés, Edmilson Araújo, Tiago Rocha, Nemanja Mladenovic (1) e Ivan Nikcevic.



Treinador: Thierry Anti.



- Benfica: Borko Ristovski, Davide Carvalho, Belone Moreira (3), Pedro Seabra (3), Nuno Grilo, João Pais (1) e Rene Toft Hansen. Jogaram ainda Rome Hebo (1), Kevynn Nyokas (5), Paulo Moreno (1), Ricardo Pesqueira (1), Carlos Molina, Carlos Martins, Gustavo Capdeville e Petar Djordjic (6).



Treinador: Carlos Resende.



Marcha do marcador: 2-2 (05 minutos), 4-3 (10), 5-4 (15), 7-7 (20), 11-10 (25), 15-10 (intervalo), 18-11 (35), 19-14 (40), 20-16 (45), 22-18 (50), 25-19 (55) e 26-21 (resultado final).



Assistência: 2.015 espetadores.