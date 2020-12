Sporting vence Tomar e junta-se ao Benfica na final da Taça 1947

O equilíbrio dominou toda a primeira parte e o empate sem golo ao intervalo espelhava na perfeição o que estava a acontecer no jogo.



Os 'leões', a abrir o segundo tempo, colocaram-se em vantagem de dois golos, apontados por Toni Perez e Alessandro Verona, mas o Tomar reagiu e repôs a igualdade com golos de Ivo Silva e Alexandre Marques, trazendo um novo fôlego para a equipa.



No entanto, os comandos por Paulo Freitas foram mais eficazes, contando com uma boa exibição de Alessandro Verona, que voltou a marcar. Ferran Font e João Souto também marcaram para os sportinguistas.



Ainda antes do final da partida, o Sporting de Tomar conseguiu marcar por mais uma vez, por intermédio de Filipe Almeida, mas os 'leões' já não deixaram fugir a presença na final da primeira edição da prova.



No jogo anterior, o Benfica já havia garantido um lugar na final, depois de vencer a Oliveirense no desempate por penáltis. Depois de um 3-3 no final do tempo regulamentar e prolongamento, os 'encarnados' venceram nos penáltis por 4-2.



A final da Taça 1947 de hóquei em patins, entre Benfica e Sporting, realiza-se às 15:00 de domingo, no Pavilhão Municipal do Luso.