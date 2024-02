Sporting vencer na Liga Europeia de andebol

Depois de uma primeira parte muito equilibrada, os visitantes conseguiram chegar ao intervalo com a vantagem mínima de um golo (17-18), e conseguiram alargá-la no início do segundo tempo, para três golos.



A reação do Sporting chegou depois, comandada pelo internacional islandês Orri Thorkelsson, que apontou nove golos, contribuindo para a reviravolta no marcador, bem secundado pelo internacional luso Martim Costa, autor de oito remates certeiros.



Com a vitória alcançada no Pavilhão João Rocha, a única formação portuguesa ainda em prova - ABC e Benfica foram eliminados na primeira fase de grupos - está no segundo lugar do Grupo IV da competição, com quatro pontos, enquanto o adversário é último, sem pontos.



Na liderança do agrupamento estão os alemães do Füchse Berlim, que ganharam na deslocação ao pavilhão dos romenos do Constanta (32-29), e somam seis pontos, contra os dois pontos da equipa do leste europeu, que é terceira classificada.



Na próxima semana, na segunda jornada da "main round", o Sporting visita o Füchse Berlim, enquanto Dínamo e Constanta protagonizam um duelo romeno.