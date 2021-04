Stefan Kung ganha Volta à Comunidade Valenciana à frente de Nélson Oliveira

Na tirada de consagração, o helvético não teve problemas em manter os seis segundos de vantagem para o segundo classificado, o português Nélson Oliveira (Movistar), 28.º na tirada de hoje, com o mesmo tempo.



Na derradeira etapa, de 91,2 quilómetros, entre Paterna e Valência, Démare impôs-se em 1:56.25 horas, batendo sobre a meta o espanhol Jon Aberasturi (Caja Rural) e o belga Timothy Dupont (Bingoal).



Kung ganhou a geral com seis segundos de avanço para Nélson Oliveira e 36 para Enric Mas, também da Movistar, que liderava a competição, mas no contrarrelógio de sábado furou a pouco mais de um quilómetro da meta, perdendo tempo que lhe custou o triunfo na geral.