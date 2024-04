O grego Stefanos Tsitsipas, pela terceira vez em quatro anos, e o norueguês Casper Ruud são os finalistas no domingo do Masters 1000 de ténis de Monte Carlo, depois de vencerem Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Na primeira meia-final do dia, Tsitsipas, atual 12.º do mundo e que venceu em Monte Carlo em 2021 e 2022, venceu o italiano Jannik Sinner, segundo do ranking ATP, em três ‘sets’, por 6-4, 3-6 e 6-4.



A segunda surpresa teve como protagonista Casper Ruud (10.º), com o norueguês a eliminar o sérvio Novak Djokovic, líder mundial e vencedor do torneio monegasco em 2013 e 2016, por 6-4, 1-6 e 6-4.