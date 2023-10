Steve Holcombe celebra título mundial de enduro em Portugal

O britânico foi apenas quinto classificado, a 47,12 segundos do vencedor, o espanhol Josep Garcia (KTM), mas o resultado foi suficiente para assegurar o cetro.



O britânico Nathan Watson (Honda) foi segundo classificado, a 18,30 de Garcia, com o italiano Andrea Verona (GasGas) em terceiro, a 33,41 segundos.



Com estes resultados, Steve Holcombe foi campeão mundial, com 222 pontos, mais 12 do que Josep Garcia, que relegou Verona para o degrau mais baixo do pódio neste último dia de competição.



Frederico Rocha (GasGas) foi hoje o melhor português, na 19.ª posição da classe Youth.