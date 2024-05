Suecos e norte-americanas vencem em Espinho no circuito mundial de voleibol

A dupla sueca David Ahman/Jonatan Hellvig e a norte-americana Kirsten Nuss/Taryn Kloth venceram hoje as provas masculina e feminina, respetivamente, do Beach Pro Tour Elite16 de Espinho, do circuito mundial de voleibol de praia.

David e Jonatan bateram na final os alemães Nils Ehlers e Clemens Wickler por 2-0, por confortável 21-16 e 21-13.



Já Kirsten e Taryn ultrapassaram as suíças Tanja Hüberli e Nina Brunner por 2-1, perdendo o primeiro parcial por 21-17, mas reagindo para se impor nos seguintes por 28-26 e 15-10.



Quanto aos portugueses, João Pedrosa e Hugo Campos não passaram da fase de grupos, tendo sido quartos e últimos do grupo D, com três derrotas e sem vencer qualquer set, o mesmo sucedendo com Beatriz Pinheiro e Inês Castro.