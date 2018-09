Suíça organiza Mundiais de ciclismo em 2020 e 2024, Bélgica recebe provas em 2021

Lusa Comentários 27 Set, 2018, 15:36 | Outras Modalidades

Em 2020, as competições terão lugar na parte francófona da Suíça, com as provas em linha a partirem de Aigle, onde se situa a sede da UCI, e a terminarem em Martigny.



Em 2024, os Mundiais também vão decorrer na Suíça, que não recebe a competição desde 2009, mas na parte germânica, nas cidades de Berna ou de Zurique.



No ano de 2021, as competições dos Mundiais de ciclismo serão disputadas na Bélgica, com as provas de contrarrelógio a decorreram entre Knokke-Heis e Bruges, e as de linha a terem partida em Antuérpia e chegada a Louvain.



A UCI anunciou ainda que em 2025 os Mundiais de ciclismo vão ser disputados no continente africano, sem precisar o país.



No próximo ano, a competição decorrerá na Grâ-Bretanha, não estando ainda definidos os países organizadores dos Mundiais de 2022 e 2023.