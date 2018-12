Sul-africano Oosthuizen vence Open da África do Sul em golfe, Figueiredo 48.º

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 15:57 | Outras Modalidades

Oosthuizen, que já não vencia um torneio há 33 meses, depois de uma vitória em Perth, na Austrália, dominou o Open sul-africano e, à exceção da segunda volta, esteve sempre na liderança, terminando a prova com um total de 266 pancadas (18 abaixo do Par do campo), menos seis do que o segundo classificado, o francês Romain Langasque.



Pedro Figueiredo realizou as duas últimas voltas perto do Par, tendo hoje efetuado 72 pancadas, uma acima, pelo que terminou a prova africana no 48.º lugar, com um total de 283 pancadas (uma abaixo do Par do campo).