Summer McIntosh bate recorde mundial dos 400 metros livres aos 16 anos

A campeã do mundo dos 200 metros mariposa e 4x400 fixou o novo melhor tempo na distância em 03.56,08 minutos, retirando 32 centésimos de segundo à marca estabelecida por Titmus nos Campeonatos da Austrália (3.56,40), em 22 de maio de 2022, nos "trials" canadianos para os Mundiais de natação de 2023.”, admitiu McIntosh, na zona mista da competição, antes de começar a chorar e desabafar: “”.A canadiana é a vice-campeã do mundo dos 400 livres, depois de ter sido segunda em Budapeste, no ano passado, atrás da norte-americana Katie Ledecky, que deteve o recorde da distância desde os Jogos Rio2016 e durante seis anos (03.56,46), até que Titmus o bateu, em 2021.Nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, McIntosh foi a mais jovem da delegação canadiana, tendo sido quarta na final de 400 livres.Na prova que seleciona os nadadores canadianos para os próximos Mundiais, que vão ser disputados em Fukuoka, no Japão, entre 14 e 30 de julho, a jovem nadadora vai ainda disputar as qualificações nos 200 livres, nos 200 mariposa, e nas estafetas 4x200 e 4x400.