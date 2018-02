Super Bowl deverá gerar 418 milhões em publicidade

Mário Aleixo - RTP 03 Fev, 2018, 09:20 / atualizado em 03 Fev, 2018, 09:20 | Outras Modalidades

A empresa, uma das principais a nível mundial no setor, analisou o impacto mediático da edição de 2017 nas redes sociais e no mercado publicitário. Com base nesses dados e na evolução dos mercados, estima que a final deste ano seja uma das que maiores receitas deverá gerar na história da competição.



Segundo a agência EFE, que teve acesso ao relatório da Adglow, a empresa estima que o jogo de domingo gerará 418 milhões de dólares de receitas, devendo ser seguido por 190 milhões de espetadores e internautas.



Durante a edição de 2017, a competição foi seguida no Facebook por 64 milhões de pessoas e provocou mais de 46 milhões de comentários no Instagram. No Twitter houve 27 mihões de tuítes com o hashtag Super Bowl.



A cadeia de televisão NBC, que irá transmitir a edição deste ano entre os New England Patriots, detentores do título, e os Philadelphia Eagles, irá cobrar cinco milhões de dólares pela exibição de anúncios com trinta segundos de duração. O preço elevado é justificado por um estudo da Gallup que refere que 33 por cento das pessoas que seguem a partida pela televisão estão mais interessadas na publicidade do que no jogo.



O jogo será transmitido em direto para 130 países, sendo narrado em 25 idiomas diferentes. Em Portugal, a transmissão é um exclusivo da Sport Tv a partir das 20h00 de domingo.