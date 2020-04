Supertaças de voleibol 2020/21 vão ser discutidas por mais equipas

Uma vez que não serão atribuídos os títulos de campeão nacional nas competições seniores, e tendo em conta que a final da Taça de Portugal masculina foi igualmente cancelada, a Supertaça masculina da próxima época será disputada por seis equipas, ao invés das habituais duas (campeão nacional e vencedor da Taça).



Ainda sem um modelo competitivo definido, o troféu vai incluir Benfica, Sporting, Sporting de Espinho e Fonte do Bastardo - as quatro equipas melhor classificadas da fase regular e que iriam disputar o título de campeão deste ano -, bem como AA São Mamede e Leixões, que iriam defrontar, respetivamente, ‘leões' e ‘águias’ nas meias-finais da Taça de Portugal.



Na vertente feminina, também ainda sem modelo definido, a Supertaça incluirá os quatro emblemas que se preparavam para discutir o título de campeão, quando a prova foi suspensa: AJM/FC Porto, que já tinha conquistado da Taça de Portugal, Clube K, Porto Vólei e AVC Famalicão.



A FPV informou ainda que "para efeitos das competições europeias 2020/2021, a ordem de prioridade a comunicar à Confederação Europeia de Voleibol será a da classificação no momento da suspensão das competições".



Se por um lado foi definido que não haverá descidas de divisão em todos os níveis competitivos seniores, por outro ficou estabelecido que serão disputados os apuramentos para subidas de escalão na II e III divisões, em setembro, "desde que assim seja possível de acordo com as condições definidas pelas autoridades de saúde competentes".



Os apuramentos nas II divisões masculina e feminina vão contar "com a participação das seis equipas qualificadas para a fase dos primeiros na época 2019-2020", pelo que subirão de escalão duas formações masculinas e duas femininas.



Já na III Divisão, os apuramentos serão disputados pelas "quatro equipas melhor classificadas em cada uma das séries dos primeiros no momento da suspensão das competições na época 2019-2020", subindo de escalão quatro emblemas masculinos e dois femininos.



As competições nacionais de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram hoje canceladas pelas respetivas federações, devido à pandemia de covid-19, anunciaram as estruturas num comunicado conjunto.



O cancelamento das provas deixa sem campeões ou descidas os campeonatos destas quatro modalidades de pavilhão, que tinham as provas suspensas desde 11 e 12 de março, seguindo o desfecho decidido para o futsal, em 08 de abril, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O Benfica liderava os campeonatos de voleibol e hóquei em patins, o FC Porto o de andebol e o Sporting o de basquetebol.



