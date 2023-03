Surf. Campeãs mundiais afastadas em Supertubos

Yolanda Hopkins, atleta olímpica lusa que participa em Supertubos como convidada, foi a responsável pela maior surpresa dos oitavos de final, ao vencer Carissa Moore, pentacampeã mundial (2011, 2013, 2015, 2019 e 2020) e campeã olímpica (Tóquio2020).Já Stephanie Gilmore, a surfista mais titulada da história do surf com oito campeonatos (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 e 2022), foi afastada pela sua compatriota Sally Fitzgibbons.Desde 2007, ou seja, há 16 anos (em 2020 não houve circuito devido à pandemia de covid-19), que Carissa e Stephanie têm conquistado todos os títulos, com a exceção dos anos de 2016 e 2017, em que a campeã do mundo foi a australiana Tyler Wright (eliminada em Peniche logo na ronda de eliminação), e eram duas das principais candidatas à vitória do MEO Rip Curl Pro Portugal.No que toca às cores portuguesas, foi uma manhã agridoce, com a derrota de Teresa Bonvalot frente à brasileira Tatiana Weston-Webb, campeã em título do campeonato de Peniche, a ser 'compensada' pela vitória de Yolanda Hopkins que, nos quartos de final, vai defrontar a australiana Macy Callaghan.Outra das favoritas, a norte-americana Caroline Marks, vice-campeã mundial em 2019, também ficou pelo caminho, tendo sido afastada por Caitlin Simmers, "menina prodígio" do surf dos Estados Unidos (EUA), de apenas 17 anos, que é 'rookie' (estreante) no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).Depois de uma manhã cheia de surpresas, a organização decidiu suspender a competição, devido às condições pouco favoráveis do mar - prejudicado pelo forte vento "onshore" (mar-terra) - agendando a nova chamada para as 15h15, para a possível realização das duas baterias que faltam para fechar a "ronda dos 32" da prova masculina.Caso a decisão seja positiva, o tricampeão mundial Gabriel Medina (Brasil) vai enfrentar o havaiano Seth Moniz (bateria 15), e o norte-americano Griffin Colapinto, que venceu o campeonato de Supertubos em 2022, vai encarar o australiano Jackson Baker ainda hoje.