Surf. Concha Balsemão nos "quartos" na prova da Austrália

A portuguesa superou as duas primeiras rondas da competição de categoria 1.000 do circuito de qualificação (QS1.000) e vai disputar uma vaga nas meias-finais frente à brasileira Anne dos Santos, no quarto "heat" dos "quartos".A algarvia radicada na Austrália, de 19 anos, venceu a sua bateria na primeira ronda, ao conquistar 10,94 pontos (5,17 e 5,77), impondo-se às australianas Kyla Whitfield (7,87), Laila Rich (5,87) e Talina Wilson (5,76), e terminou a segunda em segundo, com 9,40 (4,33 e 5,07), atrás da também australiana Charli Hurst (9,54).Com a presença nos "quartos", e pelo menos o quinto lugar garantido, Concha Balsemão assegurou o seu melhor resultado na carreira internacional, superando o nono posto alcançado no Great Lakes Pro, em Boomerang Beach, também na Austrália, em 2021.