Surf. Fonseca, Hopkins e Bonvalot nos "quartos" dos Jogos Mundiais

Guilherme Fonseca começou a jornada a vencer a terceira ronda por um centésimo de ponto, com 11,57, superando o alemão Dylan Groen (11,56), ambos atrás do argentino Santiago Muniz (13,66), enquanto, na quarta eliminatória, impôs-se ao costa-riquenho Malakai Martinez (8,93), ficando atrás do francês Gatien Delahaye (13,44).Na quinta ronda, a dois "heats" da final do quadro principal, o surfista de Peniche, de 25 anos, vai defrontar novamente Santiago Muniz, o brasileiro Jadson André e o japonês Kanoa Igarashi, vice-campeão olímpico em Tóquio2020.Já Frederico Morais foi batido na terceira ronda e caiu para a repescagem, ao somar 13,43 pontos, atrás do brasileiro Miguel Pupo (14,07) e o italiano Leonardo Fioravanti (13,8).Neste quadro competitivo, Guilherme Ribeiro venceu a sexta bateria, com 10,33, avançando para a terceira ronda da repescagem, frente a Leandro Castillo, Óscar Urbina e Jackson Obando, enquanto "Kikas" já está na quarta, disputando o nono "heat" frente ao italiano Jesse Mendes e mais dois adversários provenientes da ronda anterior.Na competição feminina, Teresa Bonvalot venceu o quarto "heat" da terceira eliminatória, com 11,66 pontos, e Yolanda Hopkins ficou em segundo no seguinte, com 9,83 – ditando a eliminação de Francisca Veselko (5,96) –, avançando ambas para a quarta ronda, também a dois "heats" da final.Bonvalot, medalha de bronze nos Mundiais de 2021, vai defrontar a equatoriana Dominic Barona, a canadiana Mathea Dempfle-Olin e a francesa Pauline Ado, no segundo "heat", enquanto Hopkins, vice-campeã do mundo no ano passado, vai enfrentar a francesa Vahiné Fierro, a norte-americana Kirra Pinkerton e a japonesa Amuro Tsuzuki."Kika" Veselko vai enfrentar a quarta ronda da repescagem, diante da alemã Noah Klapp e outras duas adversárias ainda por determinar.Portugal luta pelo primeiro título mundial nos Jogos Mundiais de Surf da ISA e pelas primeiras duas vagas olímpicas, na competição que decorre na Califórnia até sábado.