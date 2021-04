Surf. Frederico Morais assegura "meias" do North Narrabeen Classic

"Kikas" ganhou a sua bateria com um total de 13,84 pontos (7,07 e 6,77 nas duas melhores ondas), contra os 11,83 de Ewing (5,83 e 6,00).



Nas meias-finais, Frederico Morais vai encontrar o brasileiro Gabriel Medina, o qual derrotou o surfista luso na etapa de Newcastle, iguamente na Austrália.



Com esta presença nas meias-finais, o português continua a efetuar a sua melhor classificação da presente temporada, depois do 17.º lugar em Pipeline, no Havai, e do nono em Newcastle.