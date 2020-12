Surf. Frederico Morais avança para a terceira ronda no Pipe Masters

O australiano Mikey Wright não foi além dos 6,9 pontos (5,67 e 1,23) e foi relegado para a repescagem.

A Liga Mundial de Surf (WSL) cancelou a edição de 2020 do circuito mundial (WCT), devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, e reorganizou a de 2021, iniciando-a com o Billabong Pipe Masters, que, tradicionalmente, encerra a competição.Depois, o WCT prossegue em Sunset Beach, também no Havai, entre 19 e 28 de janeiro, e nos Estados Unidos, em Santa Cruz, entre 2 e 12 de fevereiro.A edição de 2021 do WCT prevê outros 10 campeonatos, entre os quais o Meo Pro Peniche, que não tem data definida, num regresso à competição, depois da interrupção devido à pandemia.