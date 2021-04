Surf. Frederico Morais avança para os "oitavos" na Austrália

Em Newcastle, Nova Gales do Sul, "Kikas" fechou o "heat", disputado já na manhã desta quinta-feira na Austrália, com 12,10 pontos (6,17 e 5,93 nas suas duas melhores ondas), levando a melhor sobre o veterano "Ace" Buchan, de 38 anos, que fez 11,20 (5,93 e 5,27).O único português entre a elite do surf mundial passa, assim, para a ronda de 16 desta prova da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa).Esta é a segunda prova do circuito mundial, que arrancou em Pipeline (Havai), em dezembro, uma vez que a ronda de Sunset (Havai) foi anulada e as de Santa Cruz (Estados Unidos) e Peniche foram suspensas, devido à pandemia de covid-19.

Após a Newcastle Cup, serão disputadas mais três provas na Austrália, em Narrabeen, Margaret River e Rottnest.