Surf. Frederico Morais eliminado no US Open

"Kikas", que se apresentava na quarta das seis etapas das CS na terceira posição do ranking, não teve um dia fácil e apenas somou em três ondas, finalizando com um total de 11.26 (5.33 e 5.93 nas duas melhores ondas), enquanto os dois primeiros lugares, que davam acesso à próxima ronda, foram ocupados pelo havaiano Eli Hanneman (13.56) e pelo francês Joan Duru (12.60)Após esta quarta etapa, ficarão a faltar duas para o termo das CS, provas que vão decorrer em outubro na Ericeira, em Portugal, e em Saquarema, no Brasil.No quadro feminino, estão ainda em prova Yolanda Hopkins, campeã europeia em título, que vai enfrentar na próxima fase as ex-top mundial Isabella Nichols e Nikki van Dijk, ambas australianas, e a espanhola Ariane Ochoa, na oitava bateria de uma ronda em que também já vai competir Teresa Bonvalot, a surfista portuguesa com melhor ranking nas Challenger Series (CS) da Liga Mundial de Surf (WSL).Pelo caminho já ficaram Carolina Mendes, a ex-campeã europeia lusa, e Francisca Veselko, campeã mundial júnior, eliminadas nas primeira e quinta baterias, respetivamente, da ronda das 48.O US Open é a quarta de seis etapas das CS, competição na qual apenas os 10 primeiros classificados do quadro masculino e as cinco primeiras da competição feminina asseguram um lugar no circuito de elite da WSL de 2024.