Surf. Frederico Morais falha "oitavos" do Pro Sunset Beach

Em Oahu, no Havai, "Kikas" amealhou um total de 10,27 pontos (5,67 e 4,60) na bateria 15 da terceira ronda, insuficientes para superar os 11,33 (5,00 e 6,33) do brasileiro.No Pro Pipeline, primeira prova do circuito mundial, Frederico Morais também tinha sido eliminado na terceira ronda, pelo costa-riquenho Carlos Munoz.

A próxima prova do circuito mundial, o Meo Pro Portugal, disputa-se em Peniche, de 3 a 13 de março.