Surf. Frederico Morais termina em 17.º na quinta etapa do circuito mundial

Frederico Morais totalizou 7,50 pontos (3,67 e 3,83) nas quatro ondas que surfou durante a terceira ronda da prova, correspondente aos 16 avos de final, muito distante da pontuação obtida por Michel Bourez, de 12,84 (6,17 e 6,67).



O francês aproveitou as poucas ondas boas que existiram na fase inicial da bateria, que teve a duração de 44 minutos, enquanto Frederico Morais mostrou-se mais ativo na parte final, quando a ondulação já não era tão favorável.



Este foi o sexto confronto entre "Kikas" e Bourez, um dos surfistas mais experientes do circuito, com o francês a impor-se pela quarta vez, o que deverá provocar a queda do atleta português do 10.º lugar do ranking.



Frederico Morais, que já está qualificado para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, repetiu o 17.º lugar alcançado na etapa inaugural, no Havai, e fez o pior registo nas quatro etapas disputadas na Austrália, onde já tinha um terceiro posto e dois nonos lugares.