Surf. "Kikas" na repescagem do Margaret River Pro

Depois de dois dias de espera, o campeonato australiano arrancou, tendo Frederico Morais conquistado 11,43 pontos (5,93 e 5,5) no 12.º e último "heat" da ronda, ficando a 0,4 do australiano Jack Robinson (11,47), que, tal como o norte-americano Griffin Colapinto (14,07), vencedor em Peniche, avançou diretamente para a terceira eliminatória.O surfista cascalense, 25.º do ranking mundial, vai disputar a continuidade na prova frente ao brasileiro Miguel Pupo, 10.º da hierarquia, e ao australiano Jacob Willcox, que disputa a prova como substituto.Frederico Morais, que terminou 2021 no 10.º lugar do circuito, tem como melhor resultado do ano o nono lugar no Meo Pro Portugal, em Peniche, onde chegou aos oitavos de final, tendo nas outras três sido eliminado na terceira ronda, correspondendo ao 17.º lugar.O único português do circuito deve necessitar, pelo menos, de chegar aos quartos de final em Margaret River para assegurar a presença nas últimas cinco provas do circuito e evitar ser relegado para a "Challenger Series", a fim de disputarem a requalificação para o circuito principal de 2023.Esta é a quarta temporada de "Kikas", de 30 anos, entre a elite mundial. Além do 10.º lugar no ano passado, foi 14.º em 2017 e 23.º em 2018, quando foi despromovido, tendo regressado ao circuito principal após 2019, quando venceu o circuito de qualificação (WQS).