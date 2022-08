Surf. Portugueses eliminados no Open dos EUA

Mafalda Lopes foi a única atleta a defender as cores lusas a atingir a segunda ronda da competição feminina, mas foi afastada na "ronda das 32", ficando no terceiro posto da quinta bateria, com uma pontuação de apenas 5,16 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (3,23 e 1,93).



A australiana Bronte Macaulay (11,50) e a havaiana Bettylou Sakura Johnson (10,53) avançaram, em primeiro e segundo, respetivamente, e a australiana Dimity Stoyle, que tinha dado nas vistas na ronda inaugural – deixando pelo caminho Yolanda Hopkins -, ficou no último lugar (3,90).



Antes, na primeira ronda da prova em Huntington Beach, Los Angeles, na Califórnia, já tinham caído Kika Veselko, Yolanda Hopkins e a campeã europeia Teresa Bonvalot.



No quadro masculino, "Kikas" também foi afastado de primeira (há dois dias), na décima bateria da "ronda dos 96", com 9,33 pontos (5,10 e 4,23), atrás do brasileiro Willian Cardoso (10,57) e do norte-americano Cole Houshmand (9,53), e superando apenas o havaiano Joshua Moniz (6,50).