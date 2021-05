Surf. Quatro portugueses apurados no Campeonato do Mundo das Nações

Frederico Morais foi o primeiro a competir e impôs-se com a pontuação de 13,43 ao salvadorenho Porfirio Miranda, ao italiano Angelo Bonomelli e Jon Gazi, das Ilhas Virgens Americanas, enquanto Vasco Ribeiro, com 12,5, foi o melhor na bateria que integrava também o senegalês Assane Mbengue, o chileno Maximiliano Cross e o uruguaio Lucas Madrid.O pleno no setor masculino foi concluído com o apuramento de Miguel Blanco, apesar de ter sido segundo na sua série (8,80), atrás do salvadorenho Bryan Perez, enquanto em femininos Teresa Bonvalot venceu a bateria, com 13,24.Yolanda Hopkins Sequeira e Carolina Mendes, que completam a seleção portuguesa presente em El Salvador, apenas entram em ação esta segunda-feira.

O Campeonato do Mundo de Nações atribui 12 vagas (sete mulheres e cinco homens) para os Jogos Olímpicos Tóquio2020. Frederico Morais já tem presença assegurada em Tóquio2020.