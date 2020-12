Surf. Suspensa primeira prova do circuito mundial

“A WSL está empenhada em dar prioridade à segurança dos atletas, 'staff' e restante comunidade acima de tudo o resto, e está a trabalhar conjunta e transparentemente com o Departamento de Saúde do estado do Havai para determinar o caminho a seguir”, pode ler-se na conta daquele organismo na rede social Instagram.



Na publicação, a Liga Mundial de Surf informa que todos aqueles que tiveram um teste positivo para o novo coronavírus, incluindo o seu CEO, Erik Logan, estão em auto-isolamento até testarem negativo, estando os seus contactos próximos a serem já determinados.



“A WLS não crê que qualquer atleta tenha estado exposto (ao novo coronavírus) e irá continuar a executar os protocolos de segurança”, conclui.



O português Frederico Morais qualificou-se na quarta-feira para a terceira ronda do Billabong Pipe Masters, ao terminar em segundo o "heat" inaugural da prova havaiana.



O surfista cascalense, que está de regresso ao circuito principal, conquistou 7,5 pontos (5 e 2,5), no terceiro ‘heat’ da prova, sendo apenas batido pelos 7,63 (6,33 e 1,30) do brasileiro Filipe Toledo, que também avançou na competição.



A WSL cancelou a edição de 2020 do circuito mundial (WCT), devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, e reorganizou a de 2021, iniciando-a com o Billabong Pipe Masters, que, tradicionalmente, encerra a competição.