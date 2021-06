Surf. Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira apuram-se nos Mundiais de surf

Teresa Bonvalot, tricampeã portuguesa, foi a primeira a entrar na água, na bateria 50, ficando em segundo lugar, com 5,67 pontos, atrás da norte-americana Alyssa Spencer (10,16) e à frente da australiana Sally Fitzgibbons (4,4), que corre no circuito principal feminino da Liga Mundial de Surf (WSL), e da mexicana Asaya Brusa (4,33).



Já Yolanda Sequeira dominou a bateria 55, conseguindo uma onda quase perfeita, próxima dos 10 pontos, que, combinada com a sua segunda melhor onda, lhe deu os 15,77 pontos finais, a melhor pontuação do dia na competição feminina, com que derrotou a australiana Stephanie Gilmore (12,94), sete vezes campeã mundial da WSL, da italiana Claire Bevilaqua (10,27) e da uruguaia Marcela Machado (7,80).



No "heat" seguinte (56), Carolina Mendes esteve longe de apresentar o seu melhor surf, ficando no terceiro posto com apenas 2,93 pontos, acima da porto-riquenha Faviola Alcalá (1) e abaixo da peruana Melanie Giunta (6,43) e da indonésia Taina Izquierdo (5,07).



Na ronda quatro, Teresa Bonvalot vai entrar na bateria 57 contra Leilani McGonagle (Costa Rica), Noah Klapp (Alemanha) e Candelaria Resano (Nicarágua), enquanto Yolanda Sequeira enfrenta a neozelandesa Paige Hareb, a canadiana Bethany Zelasko e a indonésia Taina Izquierdo.



Já Carolina Mendes está colocada na bateria 112 da quarta fase da repescagem, encarando a uruguaia Marcela Machado.



Na competição masculina, os portugueses Vasco Ribeiro e Frederico Morais competiram na terceira ronda dos Jogos Mundiais de surf, em El Salvador, mas tiveram sortes diferentes, com "Vasquinho" a avançar diretamente para a próxima fase, enquanto "Kikas" vai à repescagem.



Na ronda quatro deste evento da Associação Internacional de Surf (ISA), Ribeiro vai defrontar o indonésio Aditya Putra e o espanhol Aritz Aranburu (bateria 66), enquanto Morais vai competir com o canadiano Cody Young, no 'heat' 122 da quarta fase da repescagem.



Os Jogos Mundiais de Surf são organizados pela Associação Internacional de Surf (ISA), decorrendo até 06 de junho, em El Salvador, e vão decidir as últimas 12 vagas para a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos (Tóquio2020).