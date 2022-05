Surf. Teresa Bonvalot vence etapa do "Challenge Series" na Austrália

A surfista natural de Cascais, de 22 anos, alcançou o quinto triunfo na carreira, o primeiro no "Challenger Series", ao somar 15,83 pontos (7,83 e 8) na final, contra os 13,13 (7 e 6,13) de Van Dijk.Antes, em Manly Beach, Teresa Bonvalot tinha vencido Keala Tomoda-Bannert, nas meias-finais, com 13,07 (5,7 e 7,37), assegurados no último minuto do "heat", superando os 12,74 (6,07 e 6,67) da havaiana.Nesta hierarquia, a também olímpica Yolanda Sequeira ocupa o 19.º lugar, apesar de ter sido eliminada na estreia desta prova, tal como Francisca Veselko, que segue no 58.º posto, atrás de Mafalda Lopes, 33.ª, depois de ter caído na segunda ronda.Na competição masculina do GWM Sydney Surf Pro, vencida esta terça-feira pelo indonésio Rio Waida, Frederico Morais caiu na primeira ronda e Vasco Ribeiro na segunda.Vasco Ribeiro segue no 19.º lugar do ranking do "Challenger Series", enquanto Frederico Morais ocupa a 80.ª posição.A próxima prova deste circuito, que tem uma etapa prevista para a Ericeira, entre 1 e 9 de outubro, vai ser disputada em Balito, na África do Sul, entre 3 e 10 de julho.