Surf. Toledo e Colapinto decidem título em Peniche

Toledo fez uma pontuação de 13,67 (7,50 e 6,17), enquanto o seu compatriota Ítalo Ferreira, vencedor das duas últimas edições da prova de Peniche, ficou com 12,66 (8,33 e 3,83).Na outra semifinal, foi Colapinto a levar a melhor sobre o havaiano John John, com 13,76 (6,93 e 6,83) contra 10,50 pontos (6,17 e 4,33).O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira, e a prova termina esta segunda-feira.