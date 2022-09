Surf. Três lusas na terceira ronda dos Jogos Mundiais

Teresa Bonvalot, medalha de bronze nos Mundiais de 2021, e Francisca Veselko venceram os seus "heats" na primeira e na segunda ronda, enquanto Yolanda Hopkins, vice-campeã do mundo no ano passado, superou as duas rondas, impondo-se na bateria de estreia e com o segundo lugar na seguinte.



Na terceira ronda, Hopkins e Veselko vão disputar a mesma bateria, a quinta, juntamente com a alemã Rachel Presti e a israelita Noa Lelior, enquanto Bonvalot entra antes em prova, na quarta, frente à espanhola Lúcia Machado, à costa-riquenha Leilani Mcgonagle e à israelita Anat Lelior.



As três representantes lusas continuam assim na luta pela qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, tal como Guilherme Fonseca e Frederico Morais, ambos no quadro principal da competição masculina, assim como Guilherme Ribeiro, via repescagem.



Portugal luta pelo primeiro título mundial nos Jogos Mundiais de Surf da ISA e pelas primeiras duas vagas olímpicas, na competição que decorre na Califórnia até sábado.