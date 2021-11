Surf. Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira avançam no Havai

se mantém em prova.O havaiano Barron Mamiya e o francês Michel Bourez, com 12,8 e 8,3 pontos, respetivamente, ficaram eliminados da competição.Apenas a presença nos embates decisivos pode alimentar a esperança de Yolanda Sequeira, 20.ª do "ranking", e Teresa Bonvalot, 23.ª, assegurarem uma das seis vagas no circuito mundial de 2022, do qual Carolina Mendes, 34.ª, já ficou afastada.

O período de espera Michelob ULTRA Pure Gold Haleiwa Challenger decorre até 7 de dezembro.