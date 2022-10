Surf. Veselko e Hopkins avançam na Ericeira

"Kika" Veselko impôs-se no 14.º "heat" da primeira ronda, ao conquistar 14,33 pontos, superando a norte-americana Alyssa Spencer (12,37), a costa-riquenha Leilani McGonagle (11,83) e a francesa Maud Le Car (6,43).Igualmente apurada para a segunda ronda está Yolanda Hopkins, com o segundo lugar assegurado na 16.ª e última bateria, com 11,83 pontos, atrás da australiana Macy Callaghan (13,33), mas à frente da havaiana Brianna Cope (7,9) e da basca Janire Etxabarri (5)Veselko e Hopkins vão defrontar-se no sétimo "heat" da segunda ronda, que as vai opor também à alemã radicada em Portugal Camila Kemp e à norte-americana Sawyer Lindbland, depois de Teresa Bonvalot também disputar a terceira bateria com a compatriota Mafalda Lopes e com a brasileira Luana Silva e com Chelsea Tuach, de Barbados.Depois de terminada a primeira ronda do quadro feminino, são disputadas esta terça-feira as 12 baterias do masculino, que já não conta com representantes portugueses, após as eliminações de Frederico Morais e Afonso Antunes, 49.ºs na competição, e Guilherme Ribeiro, 73.º.O período de espera do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta das sete etapas da Challenge Series, decorre até domingo.