Surf. Yolanda Sequeira nos "quartos" do "challenger" de Havai

Já Teresa Bonvalot foi terceira no quinto "heat", com 9,60 pontos, sendo batida pela australiana Molly Picklum, com 14,66, e pela havaiana Savanna Stone, com 11,40. Em quarto ficou a brasileira Tatiana Weston-Webb, com 8,76.

Apenas a presença nos embates decisivos pode alimentar a esperança de Yolanda Sequeira, 20.ª do "ranking", de assegurar uma das seis vagas no circuito mundial de 2022, do qual Teresa Bonvalot e Carolina Mendes, eliminadas, estão já afastadas.